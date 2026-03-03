لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. الغاز الأوروبي يتجاوز 650 دولارا لـ1000 متر مكعب

شفق نيوز- بروكسل

واصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها، يوم الثلاثاء، حيث تجاوزت حاجز 650 دولارا لـ1000 متر مكعب للمرة الأولى منذ شباط/ فبراير 2023 على خلفية المواجهة بين إيران، والولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي التعاملات الصباحية ارتفعت العقود الآجلة للغاز لشهر نيسان/ أبريل المقبل في مركز الطاقة (TTF) في هولندا إلى 656 دولارا لكل ألف متر مكعب أو 54.46 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وقد تجاوزت الزيادة في الأسعار منذ بداية اليوم 20%.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" توقف إنتاج الغاز المسال إثر هجوم استهدف أكبر مجمع لإنتاج الغاز في قطر.

وتعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا بطاقة إنتاجية تبلغ 77 مليون طن سنويا، وتسعى لتوسيعها إلى 142 مليون طن.

كما أثرت على أسعار الغاز تهديدات مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء إبراهيم جباري بـ"حرق" أي ناقلة تحاول عبور مضيق هرمز، في تصعيد خطير يهدد سلاسل التوريد العالمية.