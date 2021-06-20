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"لأول مرة منذ الستينات".. فندق في مطار البصرة لاستقبال وفود خليجي 25

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-20T11:51:38+0000
"لأول مرة منذ الستينات".. فندق في مطار البصرة لاستقبال وفود خليجي 25

شفق نيوز/ افتتحت هيئة استثمار البصرة، اليوم الاحد، فندق مطار البصرة الدولي بكلفة اجمالية تتجاوز 11 مليون دولار، وذلك للمرة الاولى منذ ستينات القرن الماضي.

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الافتتاح جرى بالتزامن مع قرب إقامة خليجي 25 في المحافظة، مبيناً أن كلفة المشروع تبلغ أكثر من إحدى عشر مليون دولار.

وأوضح  أن أهمية الفندق تكمن في انه ومنذ سنين طويلة يفتقر المطار الى مثل هكذا فندق، لافتاً إلى اقامته على مساحة 6 الاف متر مربع موفراً ما يقارب المئة فرصة عمل.

من جهته أوضح أسامة صفاء المدير الإقليمي لشركة الرزان المستثمرة للفندق الى احتوائه على 103 غرفة مختلفة، إضافة الى مطاعم وكافتريات وقاعة رياضة، مبيناً أن شركته قامت بتوظيف كوادر عراقية تعمل في الفندق.

يذكر ان محافظة البصرة تشهد استمرار العمل في 9 مشاريع استثمارية في القطاع الفندقي بأحدث المواصفات العالمية لاحتواء الضيوف والوفود والمؤتمرات والمهرجانات المقامة في المحافظة.

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