لأول مرة منذ الحرب.. ناقلة في موانئ البصرة لتحميل مليوني نفط عراقي

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر مطلع في محافظة البصرة، عصر اليوم الجمعة، بوصول ناقلة نفط إلى موانئ البصرة النفطية، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في المنطقة نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الناقلة ستقوم بتحميل مليوني برميل وستتجه من البصرة إلى الهند.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فتح مضيق هرمز بشكل كامل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.