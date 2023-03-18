لأول مرة.. مصرف عراقي يدشن قفزة مالية نوعية في السعودية

شفق نيوز/ أعلن المصرف الأهلي العراقي، اليوم السبت، مباشرة أعماله رسمياً في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن هذا الامتياز يحصل لأول مرة في تاريخ العراق المالي حيث يعد "قفزة مالية" وبات بإمكان المصرف تقديم خدماته وحلوله المبتكرة لقطاع الشركات في السوق السعودي الحيوي والهام.

وقال المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة كابيتال بنك الأردنية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "شارك في النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي الذي انطلقت أعماله يومي 15 و16 من شهر آذار/ مارس الجاري، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض"، لافتا إلى أن "محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري سلم شهادة مزاولة الأعمال المصرفية للرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية، زيد بن عبد العزيز أبونيان، بحضور المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك للتوسعات الدولية نديم قبوات، بالاضافة إلى صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً".

ونقل البيان عن المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، تأكيده "على أهمية تواجد المصرف الأهلي العراقي في مثل هذا النوع من المؤتمرات الإقليمية الدولية"، موضحا أنها "ستتيح تبادل الأفكار والتجارب والتعاون في كافة المجالات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، بالإضافة الى التواصل والربط مع نخبة من ممثلي البنوك الرائدة في المنطقة والعالم، ناهيك عن فتح آفاق جديدة لعمل المصرف من خلال بحث الفرص التجارية المحتملة في السوق السعودي".

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي في السعودية زيد بن عبدالعزيز ابونيان عن "سعادته بمشاركة المصرف في هذا المؤتمر الذي يعد منصة إقليمية دولية يعكس قوة اقتصاد المملكة في المنطقة، حيث أتيحت للمصرف فرصة للتعريف عن خدماته وحلوله المصرفية المبتكرة أمام آلاف المشاركين بخبرات متنوعة في شتى مجالات القطاع، وممثلين من بنوك رائدة، والمتخصصين في السوق ورواد الاستثمار من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية".

وأوضح أبونيان، أن "مؤتمر القطاع المالي يعد فرصة مميزة للمصرف الأهلي العراقي للاطلاع عن قرب على القفزات النوعية التي حققها قطاع الخدمات المالية بالتوازي مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى إمكانية تبادل الآراء والخبرات مع ممثلي البنوك الرائدة المشاركة في هذا المؤتمر".

تجدر الإشارة إلى أن المصرف الأهلي العراقي حصل في شهر ايار/ مايو من العام 2021، على موافقة مجلس الوزراء السعودي لفتح فرع له في المملكة العربية السعودية، وذلك لتشجيع وتسهيل التجارة بين العراق والمملكة العربية السعودية في ظل النمو المتزايد للصادرات بين البلدين، حيث سيتيح وجود هذا الفرع الفرصة للمصرف لتوسيع نطاق الخدمة المقدمة لعملائه من قطاع الشركات المتواجدين في العراق والسعودية، عن طريق تقديم الخدمات التجارية لهم بشكل مباشر.