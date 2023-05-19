لأول مرة .. مصرفان عراقيان خاصان تتخطى موجوداتهما تريليوني دينار و"اسياسيل" تحقق ارباحاً "تاريخية"

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية، يوم الجمعة، أن موجودات مصرفي التنمية والأهلي تجاوز حاجز تريليوني دينار عراقي، وهما أول مصرفان عراقيان يحققان هذا الانجاز.

ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة اليوم، فإنه باعتبار ان المصرف الأهلي مصرف بأموال اجنبية كونه مملوكا لمصرف (كابتال) الاردني فإن الإنجاز الذي حققه مصرف التنمية باعتباره مصرف عراقي خالص وبرؤوس أموال عراقية بعبور حاجز تريليوني دينار، معتبرة أن هذا انجازاً كبيرلً ومهماً لم يحققه مصرف عراقي خاص سابقا.

في غضون ذلك ذكرت المؤسسة ذاته أن شركة اسياسيل للاتصالات في العراق، حققت ارباحا تاريخية بلغت اكثر من 100 مليار دينار عراقي في الربع الاول من العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 60% .

وأشارت المؤسسة في تقرير ثان لها، إلى ارتفاع نمو صافي أرباح شركة "زين" العراق لتبلغ بحدود 40 مليار دينار في الربع الأول من 2023 ، وبارتفاع بلغت نسبته 800% مقارنة مع الربع الأول من 2022

من المتوقع ان تبلغ ارباح اسياسيل لسنة 2023 بحدود 350 مليار دينار عراقي تمثل ما نسبته 100% من رأس مال الشركة، بحسب تقرير المؤسسة.