لأول مرة.. مبيعات الدولار النقدية للمركزي العراقي تتجاوز الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من عملة الدولار الامريكي، اليوم الاربعاء، لتتجاوز بذلك ولأول مرة الحوالات الخارجية، بمشاركة 32 مصرفاً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 126 مليوناً و 67 الفاً و 350 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات ذهبت أكثرها ولأول مرة على شكل مبيعات نقدية حيث بلغت 63 مليوناً و70 ألف دولار، فيما ذهبت البقية منها لتعزيز الارصدة في الخارج (حوالات، اعتمادات) وبواقع 62 مليونا و997 الفا و 350 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 18 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفاً، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 186 شركة.