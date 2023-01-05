لأول مرة .. مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار تخلو من الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ خلت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، اليوم الخميس، من أي حوالات خارجية لتقتصر المبيعات على النقدي فقط.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 43 مليونا و 500 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات اقتصرت على النقدية فقط والتي بلغت 43 مليونا و500 الف دولار ، فيما خلت المبيعات من اي حوالات الخارجية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 21 مصرفا.