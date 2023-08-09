لأول مرة في العراق.. مصرف يطلق خدمة الدفع الآني "فيزا دايركت"

شفق نيوز/ أعلن المصرف "الرقمي" الأول في العراق، عن إطلاق خدمة "فيزا دايركت" بالتعاون مع شركة "فيزا"، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.

وأوضح المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "فيزا دايركت" هي خدمة الدفع الآنية من جهة إلى جهة أخرى، والتي ستمكّن العملاء العراقيين من الاستمتاع بالتحويلات الآنية لأول مرة في البلاد.

وأشار إلى أن "فيزا دايركت" هي خدمة دفع تقدمها "فيزا" تسمح بإرسال المدفوعات الآنية مباشرة إلى بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان الصالحة للمستلم، باستخدام رقم بطاقة "فيزا" المؤلف من 16 رقماً.

وقال مؤسس مصرف "العراق الأول"، كاوا جنيد، وفق البيان "نحن فخورون بتقديم هذه الخدمة الرائدة لعملائنا في العراق، ونعتقد أن هذا سيسهم في تحسين الوصول المسؤول إلى الخدمات المالية في السوق العراقي".

وأضاف "من خلال دمج الابتكار المالي والتكنولوجي مع بنية فيزا العالمية، سيساهم مصرف العراق الأول في دعم تكامل العراق الأكبر في الأسواق العالمية".

وتابع "يفتخر مصرف العراق الأول بتقنياته المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT)، وبعملياته وموظفيه المتخصصين في هذا المجال".

وبين أنه "يسعى مصرف العراق الأول لضمان الجهود الاستثنائية في السوق العراقي"، مضيفاً "نحن ملتزمون بأعلى معايير (AML/CFT) والامتثال للقوانين والأنظمة. لقد دمجنا التقنيات والجهود في العمل للاستفادة من حلول الامتثال المتقدمة، بما في ذلك مراقبة المعاملات الآنية، والتحقق من الهوية الرقمية وربط العناوين، وتحديد حدود المعاملات والإيداعات".

فيما أوضح مدير مجموعة "فيزا" في الشرق الأوسط، ماريو مكاري، أن "فيزا تتطلع لتقديم حلول لحركة الأموال الدولية من الطراز الأول في السوق العراقي. باستخدام إمكانيات فيزا دايركت للتعامل الدولي، سيكون بإمكان عملاء مصرف العراق الأول الوصول إلى أموالهم وتحريكها واستخدامها والتواصل مع أكثر من ثلاث مليارات بطاقة عالميًا، مع الحفاظ على الوصولية والأمان".

وأضاف "نعتقد بقوة أن هذا التعاون سيخلق تجارب مستخدم أفضل من خلال تسهيل عملية الوصول والتحريك والاستخدام لأموال عملاء مصرف العراق الأول عبر منصة مصرفية رقمية آمنة".

ووفقاً للبيان تشمل مزايا خدمة تحويل الأموال "فيزا دايركت" السرعة في التسويات، وسهولة الاستخدام المصرفي عبر الهاتف، وأمان وجدارة نظام "فيزا دايركت" العالمي، وتوافر نظام "فيزا دايركت" عالمياً، وتكاليف أقل لتحويل الأموال من شخص إلى آخر.