لأول مرة في العراق.. تخطيط لإنشاء مركز مالي "ضخم" بمحافظة جنوبية

شفق نيوز / كشف الخبير الاقتصادي العراقي، حسين الهنين، يوم الاثنين، عن تفاصيل انشاء فكرة المركز المالي لأول مرة في محافظة الديوانية، مؤكداً أن ذلك سيحدث طفرة اقتصادية بواقع المحافظة المالي.

وقال الهنين وهو صاحب فكرة المشروع، لوكالة شفق نيوز، إن "فكرة إنشاء المركز المالي هي فكرة جديدة وغير مسبوقة في العراق، والفكرة انطلقت بسبب جهد قديم حول تأسيس فرعين لمصرفي التجاري العراقي (تي بي اي) والمصرف الصناعي في الديوانية"، لافتا إلى أن "المركز المالي سيكون على أرض مساحتها 6 دونم، وسيكون موقعه باتجاه جنوب مركز محافظة الديوانية، وقريب على الأسواق العامة".

وأوضح أن "المركز سيضم 4 مصارف (الرافدين والرشيد والصناعي وTBI)، وربما سيكون هناك مصرف أهلي خامس مميز"، مبيناً أن "المصارف بطبيعة الحال تبحث عن أماكن مميزة وهذا المكان المخصص مصمم بالأساس للخدمات المالية، وسيضم أيضاً سوقاً للأوراق المالية وسوق خاص بتجار شركات الصيرفة، كما أن الواجهة الخاص بتصميم المركز المالي ستضم براندات عالمية تدخل لأول مرة في محافظة الديوانية، وكذلك المركز سيضم كراجاً داخلياً بثلاثة طوابق".

وأكد الهنين، أن "البعض يتصور أن أموال إنشاء المركز هي من الموازنة، وفي حقيقة الأمر تمويله سيسبقه تفاوض مع المصرف التجاري العراقي، وربما سيتم مفاتحة مجلس الوزراء عن طريق محافظ الديوانية، اذا كان سقف التمويل يتجاوز الحدود المسموح بها لإدارة المصرف التجاري العراقي، لغرض استحصال موافقة المجلس على تمويل المشروع".

ونوه صاحب فكرة المشروع، أن "فائدة هذا المركز في الديوانية تحديداً هي تسهيل أمور المشاريع واعطاء القروض وتحريك اليد العاملة، وكذلك تدوير رؤوس الأموال في المحافظة، وتحريك عجلة الاستثمار، فالديوانية ليست فقيرة وانما بحاجة إلى نهضة شاملة تحرك ما موجود فيها من خزين اقتصادي واستغلاله من قبل أهلها".