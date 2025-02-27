لأول مرة في العراق.. الذكاء الاصطناعي يراقب آبار النفط

شفق نيوز/ أعلنت شركة نفط الوسط العراقية، اليوم الخميس، عن إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة الآبار النفطية في حقل شرق بغداد، بالتعاون مع شركة (EBS) الصينية، وذلك في إنجاز غير مسبوق على مستوى الصناعة النفطية في البلاد.

وذكرت الشركة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن التقنية الجديدة (DeepSeek-R1) توفر مراقبة مستمرة للآبار الفردية، ما يسهم في تجاوز التحديات التقليدية للفحص اليدوي، الذي كان يؤدي إلى تأخير اكتشاف المشكلات والاستجابة لها.

وأوضحت الشركة أن التقنية تعتمد على: "المراقبة على مدار الساعة لضمان استمرارية الأداء" و"تقليص وقت اكتشاف المشكلات إلى دقائق معدودة" و"تقييم المخاطر بسرعة وتقديم توصيات مثالية"، فضلا عن "دمج التطبيق في الهواتف الذكية لتسهيل المتابعة".

وأكدت شركة نفط الوسط، أن هذا التطور يمثل خطوة محورية في تحديث الحقول النفطية، بالشراكة مع المشغل، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، وتقليل التكاليف، والحفاظ على البيئة.