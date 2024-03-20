لأول مرة في العراق.. استثمار الغاز المحروق في حقل شرق بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الأربعاء، استثمار الغاز المحروق في (حقل شرق بغداد - محطة كهرباء التاجي) وهي المرة الأولى في تاريخ العراق.

وأشار بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "قيام شركة خطوط الأنابيب النفطية بإنجاز المرحلة الاولى من اعمال تأهيل انبوب الغاز الجاف 12 عقدة (حقل شرق بغداد- محطة كهرباء التاجي)".

ونقل البيان عن مدير عام شركة خطوط الانابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي قوله ، إن "الفرق الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من انجاز اعمال صيانة وتأهيل الأنبوب بمسافة 13 كم، اسهاماً منها في تنفيد وإنجاح خطط الحكومة ووزارة النفط في استثمار غاز الشعلة في حقل شرق بغداد عن طريق التمويل باستخدام ارصدة الكاربون (Carbon Credit) ( استثمار الغاز المحروق ) وهي تجربة يتم اعتمادها لأول مرة في العراق، وفقاً للمواصفات والاتفاقيات والأطر العالمية".

وأشار إلى "تصريف الغاز الجاف المزمع انتاجه من حقل شرق بغداد خلال الفترة المقبلة ، اضافةً الى تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق ايصال الغاز الى محطة كهرباء التاجي".

واضاف الموسوي ان "أعمال الصيانة والتأهيل التي تضمنت تأهيل الأنبوب وصيانة الأجزاء الملحقة، تمت بجهود استثنائية لم تتجاوز".