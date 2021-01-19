لأول مرة.. صناعات كهربائية عراقية إلى سوريا

شفق نيوز/ كشف مدير عام شركة أور للصناعات الكهربائية في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن اكمال استعدادات التصدير للخارج.

وقال حيدر سهر لوكالة شفق نيوز"، إن إدارة شركته "اكملت كافة متطلبات إصدار اجازة التصدير وعينت الوكيل الخارجي الذي بدوره اكمل كافة اجراءات الاستيراد من شركة أور العامة".

وبين سهر، أن "الدفعة الأولى من عمليات التصدير لم تحدد حتى الآن كم تبلغ، وهي للمرة الأولى بتاريخ الشركة وستكون باتجاه الجمهورية السورية".

وتابع، أن " طريق التصدير سيكون عبر البحر من البصرة الى ميناء طوروس السوري، وليس عن طريق البر".

وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، امس الاثنين، إن حكومته تعوّل على القطاع الخاص لرفد الصناعة العراقية وإعادة هويتها، وذلك خلال افتتاحه معرض "صنع في العراق" على ارض معرض بغداد الدولي.