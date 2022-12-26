لأول مرة.. سعر صرف الدولار يتخطى حاجز 155 ألف دينار عراقي

شفق نيوز/ تستمر أسعار صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد لتتجاوز، اليوم الاثنين، ولأول مرة "منذ سنتين" حاجز 155الف دينار مقابل كل 100 دولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا قبل قليل، سعر صرف بلغ 155600 دينار مقابل كل 100 دولار، مبينا أن أسعار الصرف لصباح اليوم كانت قد بلغت 154600 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت كذلك في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155750 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 154750 دينارا.

ويعد هذا الارتفاع الذي تجاوز 155 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار هو الاول منذ العام 2020، حين أقر مجلس النواب العراقي الموازنة العامة ليعتمدها البنك المركزي بسعر صرف رسمي بلغ 146 ألف دينار .