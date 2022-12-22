لأول مرة.. أسعار صرف الدولار تتجاوز 152 الف دينار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد لتتجاوز ولأول مرة "منذ سنتين" حاجز 152 الف دينار مقابل كل 100 دولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا عند الساعة 12 من منتصف ظهر اليوم، سعر صرف بلغ 152350 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مبينا أن أسعار الصرف لصباح اليوم كانت قد بلغت 151750 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت كذلك في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152750 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151750 دينارا.

ويعد هذا الارتفاع الذي تجاوز 152 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار هو الاول منذ العام 2020، حين اقر مجلس النواب العراقي الموازنة العامة ليعتمدها البنك المركزي بسعر صرف رسمي بلغ 146 ألف دينار .