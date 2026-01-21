لأول مرة.. أسعار الذهب تقفز لأكثر من مليون دينار في العراق

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأربعاء، ليسجل الذهب عيار 21 أكثر من مليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.020 مليون دينار، وسعر الشراء 1.016 مليون دينار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 982 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 990 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 986 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.025 مليون دينار و1.030 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 995 ألفاً و1.000 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.070 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.025 مليون دينار، وعيار 18 بيع 878 ألف دينار.