لأول مرة.. روسيا تتجاوز العراق بتوريد النفط إلى الهند

شفق نيوز/ أصبحت روسيا للمرة الأولى أكبر مورد للنفط إلى الهند لتحل محل العراق حيث اقتنصت المصافي النفط الهندية النفط من موسكو خشية أن يؤثر وضع سقف للأسعار اعتبارًا من الخامس من ديسمبر كانون الأول على الإمدادات.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط من روسيا ارتفعت للشهر الخامس على التوالي لتبلغ 908 آلاف برميل يوميا في نوفمبر، بارتفاع 4٪ عن أكتوبر.

وأظهرت البيانات أن النفط الروسي شكل نحو 23 بالمئة من إجمالي واردات الهند البالغة نحو أربعة ملايين برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند النفطية من العراق تراجعت الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2020، بينما تراجعت الواردات من السعودية إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرا.

خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) ، وهي الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة المالية ، استمر العراق في كونه أكبر مورد للنفط للهند، تليها المملكة العربية السعودية وروسيا ، مما أدى إلى تراجع الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الرابع.

وفرضت مجموعة الدول السبع وأستراليا و 27 دولة في الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً قدره 60 دولارًا اعتبارًا من الخامس من ديسمبر كانون الأول، حيث يحاول الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وتدعو خطة الحد الأقصى للأسعار دول مجموعة السبع إلى رفض التأمين والتمويل والسمسرة والملاحة والخدمات الأخرى لشحنات النفط المسعرة أعلى من سقف أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية.