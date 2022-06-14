لأول مرة خلال العام الحالي.. مبيعات البنك المركزي تقترب من 250 مليون دولار

شفق نيوز/ اقتربت مبيعات البنك المركزي، يوم الثلاثاء، من 250 مليون دولار ولأول مرة خلال العام الحالي، فيما عزا خبير مالي هذا الارتفاع لزيادة أسعار المواد الغذائية والاستيراد العشوائي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 245 مليونا و103 آلاف و456 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 197 مليوناً و403 آلاف و456 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 47 مليونا و700 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و23 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 241 شركة توسط.

وقال الخبير المالي هلال الطحان في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ارتفاع مبيعات البنك المركزي يعود الى ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا، وبالتالي دفع بالتجار لطلب حوالات أكبر من المبالغ السابقة لاستيراد المواد الغذائية، ساعده ذلك تصفير الجمارك".

واضاف ان "الاستيراد العشوائي وبدون قيود وضوابط أدى الى ارتفاع الطلب على الدولار"، مبينا ان "بعض التجار يستوردون بضائع وسلع كمالية وغير مفيدة للاستهلاك المحلي وبالتالي فيصار الى طلب الدولار لتغطية هذه الاستيرادات".