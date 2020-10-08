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لأول مرة .. إتفاقية إسرائيلية أردنية بالمجال الجوي تشمل دولا بينها العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-08T12:04:42+0000
لأول مرة .. إتفاقية إسرائيلية أردنية بالمجال الجوي تشمل دولا بينها العراق

شفق نيوز/ ذكر موقع اسرائيلي يوم الخميس ان بلاده والأردن وقعا اتفاقية تسمح لأول مرة تسيير رحلات جوية عبر المجال الجوي للدولتين.

وذكر موقع "إسرائيل بالعربية" في تغريدة نشرها اليوم على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" ان، الاتفاقية "ستؤدي الى تقصير ساعات الرحلات بين دول الخليج وآسيا والشرق الأقصى وبين أوروبا وأمريكا الشمالية".

واضاف الموقع ان الاتفاقية تشمل مسارات الرحلات المغادرة من دول مثل العراق  و الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

ويتيح الاتفاق تسيير رحلات جوية تجارية عبر المجال الجوي للدولتين. وذلك بعد مفاوضات استغرقت عدة سنوات، بحسب هيئة البث الاسرائيلي.

وقد تم تسريع وتيرة هذه المفاوضات بعد التوصل إلى معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة الإمارات وموافقة المملكة العربية السعودية على مرور الرحلات الجوية المنطلقة من إسرائيل في مجالها الجوي.

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