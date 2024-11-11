لأول مرة.. "بتكوين" يتخطى 81 ألف دولار

شفق نيوز/ ارتفع سعر "بتكوين"، اليوم الاثنين/ إلى ما يزيد عن 81000 دولار لأول مرة، إذ حصلت العملة المشفرة على دعم من تبني الرئيس المنتخب دونالد ترامب للأصول الرقمية، واحتمال وجود كونغرس يضم مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة.

وقد دفع فوز ترامب الحاسم في الانتخابات الرئاسية، صناعة الأصول الرقمية التي أنفقت أكثر من 100 مليون دولار لدعم مجموعة من المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة، إلى الاحتفال.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة بنحو 6.1% يوم أمس الأحد، قبل أن تمتد المكاسب إلى مستوى غير مسبوق بلغ 81497 دولاراً في وقت مبكر من بداية التداولات في آسيا يوم الإثنين.

كما دفعت المشاعر الصعودية بأسعار العملات الأصغر إلى الارتفاع أيضاً، بما في ذلك عملة "دوج كوين"، وهي العملة المفضلة لدى جماهير الميم، والتي يروج لها مؤيد ترمب إيلون ماسك.

وقال لي شي، المدير الإداري لشركة "أوروس" (Auros) لصناعة السوق في هونغ كونغ إنه "مع انقشاع الغبار الناجم عن فوز ترمب، لم يكن الأمر سوى مسألة وقت قبل حدوث ارتفاع من نوع ما، نظراً لتصور أن ترمب مؤيد للعملات المشفرة، وهذا ما نراه الآن".

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية تأسست في عام 2009 بواسطة مجموعة أشخاص مجهولين تحت اسم "ساتوشي ناكاموتو"، وتعد أول عملة مشفرة، وتعمل على تقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل) التي تسمح بتسجيل المعاملات بطريقة آمنة وغير قابلة للتلاعب.

ويتميز "البيتكوين" بعدم وجود جهة مركزية تتحكم فيه، مثل البنوك أو الحكومات، مما يجعله مقاومًا للتضخم والسيطرة الحكومية.

يتم تداول "البيتكوين" عبر شبكة الإنترنت باستخدام المحفظات الرقمية، ويمكن استخدامه كأداة دفع لشراء السلع والخدمات أو كاستثمار.

وتتميز "البيتكوين" بتقلبات كبيرة في قيمتها، مما يجعلها عرضة للمخاطر، لكنها في الوقت نفسه تعد من الأصول التي يراقبها المستثمرون بشكل كبير.