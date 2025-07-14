لأول مرة.. بتكوين تسجل 123 ألف دولار

شفق نيوز- متابعة

سجلت عملة البتكوين، يوم الاثنين، ارتفاعاً غير مسبوق متجاوزة عتبة 120 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وارتفع سعر البتكوين، أكبر عملة مشفرة، إلى 123205,09 دولارات أمريكية في سوق الصرف. وتجاوز سعر إيثريوم، ثاني أغلى عملة مشفرة بعد البتكوين، الثلاثة آلاف دولار.

ومن المقرر أن يدرس مجلس النواب الأمريكي ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية خلال أسبوع سمي "أسبوع العملات المشفرة": "قانون جينيوس" (GENIUS) للعملات المستقرة و"قانون كلاريتي" (CLARITY) لبنية سوق العملات المشفرة و"قانون مراقبة الدولة لمكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية" (SURVEILLANCE) لحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وقالت سوزانا ستريتر من هارغريفز لانسداون، إن "ترامب كان من أشدّ المدافعين عن العملات الرقمية، ويبدو أن وعوده ستترجم قانوناً".

وأضافت "قد يُشجّع ذلك المزيد من الشركات والمؤسسات المالية على حيازة" عملات رقمية.

وأوضحت أن "المضاربين يتهافتون على العملات المشفرة بسبب المخاوف من الوضع المالي غير المستدام في الولايات المتحدة وتراجع سمعة الدولار".

وفي الأسابيع الأخيرة استفادت عملة البتكوين أيضاً من "التدفقات المالية إلى صناديق الاستثمار المتداولة" وهي منتجات استثمارية يتطور سعرها بناء لأداء هذه الأصول المشفرة، "والاستثمارات المؤسسية الجديدة" كما يقول بوب سافاج المحلل في بنك نيويورك ميلون.