لأول مرة.. بتكوين تسجل مئة ألف دولار

شفق نيوز/ صعدت عملة بتكوين فوق مئة ألف دولار لأول مرة الخميس، وسط توقعات بأن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستوفر بيئة تنظيمية مواتية لسوق العملات المشفرة.

وقفزت عملة البتكوين بأكثر من 5 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 102888 دولارا، بحلول الساعة 0317 بتوقيت غرينتش، وذلك بعيد إعلان ترامب أنّه سيعيّن فور توليّه منصبه في 20 يناير المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات المشفرة، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.

وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام، كما قفزت بأكثر من 50 بالمئة، منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات في 5 نوفمبر الماضي، والذي صاحبه أيضا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.

وأدى ارتفاع قيمة بتكوين إلى جعلها واحدة من أكبر الفائزين فيما تسمى بالتداولات المراهنة على سياسات ترامب.

ويبدو أن العملة المشفرة أصبحت على أعتاب القبول لدى التيار الغالب منذ بدء طرحها قبل 16 عاما.

وكان ترامب قد أعلن تأييده للأصول المشفرة خلال حملته الإنتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم" وتجميع مخزون وطني من عملات بتكوين، رغم أن ترامب كان قد وصفها خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أنه اختار بول أتكينز، لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ليحل بدلا من رئيس الهيئة المنتهية ولايته غاري غينسلر، والذي قال إنه يعتزم مغادرة منصبه في 20 يناير، وهو نفس يوم تنصيب ترامب.

وبحسب ما ذكرته بلومبرغ، فإن بول أتكينز، هو منظم مالي مخضرم وشخصية معروفة في الدوائر المالية المحافظة في واشنطن، وقد أسس شركة "باتوماك غلوبال بارتنرز"، وهي شركة استشارية لكبار عملاء الصناعة المالية، بعد أن ترك هيئة الأوراق المالية والبورصات في نهاية إدارة جورج دبليو بوش.

وعلى الرّغم من أنّ أتكينز ينتقد علانية استخدام العملات المشفرة لأغراض المضاربة، إلا أنّه يدعو باستمرار لتطوير هذا القطاع لأغراض المعاملات.

وفي معرض إعلانه عزمه على تعيين أتكينز قال ترامب إنّ الرئيس المقبل لهيئة تنظيم الأسواق المالية "يدرك أنّ الأصول المشفرة ضرورية لجعل أميركا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى".

كما تلقت العملات المشفرة في وقت سابق من الشهر الماضي دفعة قوية بعد إعلان جاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية عزمه على ترك منصبه يوم 20 يناير المقبل وهو نفس يوم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وغينسلر يتبنى منذ توليه رئاسة الهيئة نهجا صارما في مراقبة العملات المشفرة وغيرها من القضايا التنظيمية الخاضعة لولاية الهيئة.