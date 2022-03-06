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لأول مرة بتاريخ مزاد العملة.. البنك المركزي يبيع أقل من مليون دولار نقداً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-06T10:11:08+0000
لأول مرة بتاريخ مزاد العملة.. البنك المركزي يبيع أقل من مليون دولار نقداً

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي بشكل نقدي يوم الأحد، لتصل إلى أقل من مليون دولار مقارنة بالحوالات الخارجية التي ارتفعت لتصل إلى أكثر من 112 مليون دولار

وعادة ما يبيع البنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة بشكل يومي ما لا يقل عن 12 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى  112 مليونا و670 الفا و566 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغت المبيعات فيها 137 مليونا و900 الفا دولار.

واضاف مراسلنا؛ ان مبيعات البنك للمصارف وشركات التوسط  بشكل نقدي انخفضت بشكل كبير لتصل إلى 960 الف دولار مقارنة بالمبيعات التي ذهبت على شكل حوالات خارجية والبالغة 112 مليونا و710 الفا و566 دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى أن 17 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، ومصرفين لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى شركة توسط واحدة.

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