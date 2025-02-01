لأول مرة بتاريخ العراق .. اسعار الذهب فوق 600 الف دينار للمثقال

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (1 شباط 2025) لتصل إلى أكثر من 600 دينار للمثقال بالأسواق المحلية في صعود بلغ أعلى مستوى له في تاريخ البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 595 الف دينار، وسعر الشراء 591 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 565 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 561 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 595 ألف دينار و 605 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 565 ألفا و575 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 672 ألف دينار، عيار 22 بيع 616 ألف دينار، وعيار 21 بيع 588 ألف دينار، وعيار 18 بيع 504 آلاف دينار.