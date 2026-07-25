لأول مرة.. الإيرادات غير النفطية تسجل أعلى مساهمة في مالية العراق بنسبة 16%

شفق نيوز - بغداد

أعلن مرصد "إيكو عراق"، اليوم السبت، ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 16% من إجمالي الإيرادات المالية للعراق، في أعلى نسبة تُسجل لغاية الآن.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 16% خلال شهري أيار وحزيران، بعد أن كانت لا تتجاوز 5% لسنوات"، مبيناً أنها "ارتفعت للمرة الأولى إلى نحو 10% في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، واستقرت عند هذا المستوى خلال حكومة محمد شياع السوداني، قبل أن تسجل مؤخراً أعلى مستوى لها".

وأوضح أن "الإيرادات غير النفطية تتوزع بين الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج، والرسوم العامة، والضرائب على الدخول والثروات، والإيرادات التحويلية، إلى جانب إيرادات أخرى".

وأشار المرصد، إلى أن "إيرادات إقليم كوردستان تمثل نحو 5.5% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، عبر الأموال التي يسلمها الإقليم إلى الحكومة الاتحادية".