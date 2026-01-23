لأول مرة.. الفضة تكسر حاجز الـ100 دولار

شفق نيوز- متابعة

كسرت أسعار الفضة، مساء اليوم الجمعة، حاجز 100 دولار للأوقية بدعم من تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الملاذة، وضعف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى قوة الطلب الصناعي.

وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 3.87% إلى 100.10 دولار للأوقية، بعدما لامست 99.81 دولار في وقت سابق.

وتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 12%، وارتفاعات تتجاوز 40% منذ بداية العام.

وقال أولي هانسن من بنك ساكسو: "أصبح الزخم جزءاً واضحاً من القصة، مع ظهور تأثير الخوف من فقدان الفرصة بينما تدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. ومع ذلك، سيكون من الخطأ وصف هذا الارتفاع بأنه مضاربي بحت".

في الوقت ذاته، ارتفع معدن البلاتين بنسبة 3.3% إلى 2,561.80 دولار للأوقية.