لأول مرة .. العراق يُصدّر مادة "المولاس" إلى الكويـت

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للمنتجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، يوم الجمعة، عن تسويق أول وجبة من مادة المولاس إلى دولة الكويـت .

وصرّح مُدير عام الشركة جعفـر كاظـم الدراجـي ، بأنَّ الشركة ومن خِلال مصنع سُكر ميسان التابع لها جهزت شركة كويت فارم شريمب بمادة المولاس وبكمية بلغت ( 200 ) طن.

وأوضح أنَّ المولاس سائل نهائي مُتبقي من عصير البنجر بعدَ إستخلاص السُكر منه ويتم إستخدامه كمُكون أساسي في صناعة الأعلاف الحيوانية والتخمير والتقطير لإنتاج الكحول وثاني أوكسيد الكربون وخميرة الخبز بأنواعها والعطور والخل الطبيعي كما وتُعد مادة المولاس الناتجة عن السُكر مادة رئيسية لتعقيم وتطهير الأسطُح والجُدران للمؤسسات الصحية ، لافتاً إلى أنهُ سبق للشركة وإنّ قامت بتجهيز القطاع الخاص العراقي بكميات كبيرة من هذهِ المادة والتي تدخُل في صناعات وإستخدامات عديـدة .