لأول مرة.. العراق ينتج دواء لمعالجة مرض شائع

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، يوم الجمعة، عن نجاحها في إنتاج مستحضر جديد لعلاج قرحة الجهاز الهضمي.

وقال مدير عام الشركة، الصيدلي عبد الحميد السالم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المستحضر الجديد لانسوسام (LANSOSAM) عبارة عن حبوب بتركيز (١٥ ملغم و٣٠ ملغم) لِعلاج قُرحة المعدة والاثني عشـري.

وبيـن أن المصنع المختص بإنتاج الحبوب باشر بتهيئة مستلزمات الإنتاج لهذا المستحضر الفعال لرفد وزارة الصحة والسوق المحلية من خلال الوكالة التسويقية التخصصية، مشيراً الى ان المستحضر يستخدم أيضاً لعسر الهضم المرتبط بالحموضة ويضاهي الأدوية المستوردة من حيث التعبئة والتغليف.

واكد السالم استمرار جهود الشركة لتطبيق خططها لإنتاج وتوفير مستحضرات دوائية بكفاءة عالية وأسعار بسيطة تناسب دخل الفرد العراقي.