لأول مرة.. العراق يستخدم تقنية حديثة لتبطين مياه  الأنهر 

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الحكومي العراقي، اليوم السبت، بأن وزارة الموارد المائية استخدمت تقنية "اللحاف الخرساني" بتبطين المشاريع الاروائية، وذلك لأول مرة في البلاد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "تعلن استخدام تقنية اللحاف الخرساني بتبطين المشاريع الاروائية من قبل مديرية صيانة مشاريع الري والبزل، إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية".

وأشارت الخلية، إلى أن ملاكات مديرية صيانة مشاريع ري وبزل محافظة واسط، التابعة إلى الهيئة العامة لصيانة مشاريع المحافظة، باشرت بتنفيذ عملية التبطين لمشروع الدجيلي، باستخدام تقنية التبطين باللحاف الخرساني المستخدمة لأول مرة في البلاد، حيث يستمر العمل بوجود المياه مما لا يتسبب بقطعها عن المستفيدين من النهر وهي من الطرق الحديثة المستخدمة في مجال التبطين في الوقت الحاضر لتقليل الضائعات المائية في ضوء قلة الواردات المائية.

وتضمن العمل، بحسب بيان الخلية، استخدام نسيج متخصص يسمى اللحاف الخرساني يتكون من طبقتين متصلتين من القماش الجيوتكسايل تشبة اللحاف ويضخ بداخلة الكونكريت، مبينة أن هذه الطريقة تستخدم في الأنهر الواسعة داخل المدن المزدحمة، التي لا يمكن عمل بديل أروائي لها.