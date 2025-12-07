لأول مرة.. العراق يحقق تريليوني دينار من إيرادات الجمارك لعام 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الأحد، ارتفاع الإيرادات الجمركية لعام 2025 متجاوزة الـ2 تريليون و200 مليار دينار، حيث يعد هذا الإيراد الأول من نوعه ولم يتحقق هذا المبلغ طيلة السنوات السابقة.

جاء ذلك في بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز استعرضت فيه مجمل عمليات الحوكمة والتطوير ونتائجها خلال العام 2025.

وبحسب البيان، فإن هذا الارتفاع بالإيراد جاء نتيجة حوكمة الإجراءات وحصر التداول الورقي للمعاملات الخاصة بالإنجاز الكمركي والتي لها الصلة بعمل الدوائر الساندة الأخرى في المنفذ الحدودي، إضافة إلى إحكام عمليات التحويل المالي للتجارة وإجراء تقاطع البيانات بين الكمارك والمنافذ والبنك المركزي والمصارف المعتمدة والذي أدى إلى تضييق الخناق على المتلاعبين بملف تحويل العملة خارج البلد.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن "كل ما ذكر من نشاطات وعمليات جاءت استناداً إلى استراتيجية عمل مدروسة أعدت من قبل هيئة المنافذ الحدودية بما يتلائم ويتطابق مع ما جاء بالبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري والذي أكد على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للمنافذ ورفع مستوى الخدمة المقدمة".

وأكدت في الختام أنها "مستمرة بالعمل وفق خطط مدروسة ومتطورة للوصول إلى أفضل طريقة لتعظيم الإيرادات غير النفطية وحوكمة الإجراءات وتطوير وتأهيل المنافذ كافة بما يتلائم مع مكانة العراق ومواكبته للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية".