لأول مرة .. العراق يتحرك لتحسين جودة إنتاج البنزين عبر شركة يابانية "رصينة"

شفق نيوز/ أكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، يوم الأحد، حرص وزارة النفط على دعم مشاريع زيادة الطاقة الانتاجية للمصافي العراقية وتحسين نوعية وجودة المنتجات النفطية وفق المواصفات الاوروبية (يورو 5).

جاء خلال ترؤسه الاجتماع القيادي لقطاع التصفية بحضور عدد من مديري شركات ودوائر الوزارة ونخبة من الملاكات الهندسية والفنية، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط اليوم.

ونقل البيان عن يونس قوله، ان الوزارة وضمن خططها ماضية في مشاريع تطوير البنى التحتية لقطاع التصفية ، اضافة الى بناء عدد من وحدات تحسين كافة المنتجات النفطية ومنها البنزين .

واشار إلى ان مصافي الجنوب ستشهد خلال الفترة القادمة تنفيذ عدد من مشاريع تطوير وتأهيل وحدات الازمرة وتحسين البنزين، وتنصيب وحدات جديدة لمجمع التكسير بالعامل المساعد (FCC) بالتعاون مع احدى الشركات اليابانية الرصينة ، و تعد الأولى في العراق ، وتتمتع بتقنية رفع نسبة كفاءة وطاقة المنتجات البيضاء من مخلفات المصافي وبجودة عالية ، مبيناً أن مشروع مجمع التكسير بالعامل المساعد للسوائل (FCC) يهدف الى توفير منتجات نفطية بجودة عالية وفق المواصفات الاوروبية (يورو 5)، إذ يعمل المشروع على انتاج منتجات نفطية ذات قيمة مضافة عالية كالبنزين والديزل وفق المواصفات القياسية والمعايير البيئية.

وبحث الاجتماع ايضا الخطط المستقبلية والمشاريع الهادفة ذات الجدوى الاقتصادية التي تعمل عليها شركات الجهد الوطني بغية تحقيق الاهداف المرجوة مع ضرورة الاهتمام بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات بمختلف المجالات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي قد تعترض العمل وفق التوقيتات الزمنية المخطط لها خدمة للصالح العام، وفقا للبيان.