لأول مرة .. الذهب يتجاوز 4800 دولار للأونصة مع تصاعد التوتر بين أميركا وأوروبا

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 4800 دولار للأونصة، يوم الأربعاء، مدعومة بالطلب كملاذ آمن وضعف الدولار، حيث هدد سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم غرينلاند بإعادة إشعال حرب تجارية مع أوروبا وتقويض حلف الناتو.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% إلى 4821.26 دولارًا للأونصة بحلول الساعة الـ 02:26 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1% إلى 4813.50 دولارًا للأونصة.

وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في Capital com إن "فقدان الثقة في الولايات المتحدة ناجم عن فرض تعريفات جمركية على الدول الأوروبية وزيادة ضغطه في محاولته الاستيلاء على غرينلاند. (يعكس تحرك الذهب) المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية العالمية".

وقال رودا: "من الواضح أن المستثمرين يبيعون الدولار، ويبيعون سندات الخزانة، لا سيما على المدى الطويل، ويشترون الذهب بدلاً من ذلك لأن هناك ثقة أكبر في الذهب مقارنة بالدولار الأمريكي (العملة) في الوقت الحالي".

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري، وواصلت الأسهم الآسيوية خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، في حين بدا أن التراجع العالمي في سوق السندات قد تباطأ في الوقت الحالي.

انخفاض قيمة الدولار يجعل المعادن التي يتم تسعيرها بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.

وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 1٪ إلى 93.59 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 95.87 دولارًا يوم الثلاثاء.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.7% إلى 2445.96 دولارًا للأونصة بعد أن سجل رقماً قياسياً بلغ 2511.80 دولارًا في وقت سابق من اليوم، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1857.19 دولارًا.