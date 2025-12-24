لأول مرة .. الذهب يتجاوز 4500 دولار والفضة والبلاتين عند مستويات قياسية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تجاوز سعر الذهب حاجز 4500 دولار للأونصة لأول مرة، اليوم الأربعاء، فيما سجلت الفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة، وسط إقبال واسع من المستثمرين على المعادن الثمينة مدفوعاً بالطلب على الملاذات الآمنة وتوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 4492.51 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ 03:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 4525.19 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3% لتسجل مستوى قياسياً بلغ 4520.60 دولاراً للأونصة.

وارتفع سعر الفضة بنسبة 1.2% إلى 72.27 دولاراً للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 72.70 دولاراً، في حين قفز سعر البلاتين بنسبة 3.3% إلى 2351.05 دولاراً، بعد أن بلغ مستوى تاريخياً عند 2377.50 دولاراً للأونصة.

كما صعد سعر البلاديوم بنحو 2% ليصل إلى 1897.11 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

وسجل الذهب ارتفاعاً بأكثر من 70% منذ بداية العام، وهو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979، مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وعمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

وارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 150% خلال العام نفسه، متجاوزة مكاسب الذهب، في ظل الطلب الاستثماري القوي وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، واصلت أسعار البلاتين والبلاديوم ارتفاعها خلال العام الحالي، حيث ارتفع سعر البلاتين بنحو 160%، بينما حقق البلاديوم مكاسب تجاوزت 100% منذ بداية العام.