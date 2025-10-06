لأول مرة.. الذهب يتجاوز 3900 دولار بفضل زيادة الطلب

شفق نيوز- متابعة

تجاوز سعر الذهب 3900 دولار للأونصة (الأوقية) لأول مرة، خلال تعاملات يوم الاثنين المبكرة، مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش(03:27 بتوقيت بغداد)، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3900.40 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3919.59 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3926.80 دولارا، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض الأحد إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستبدأ بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة "لن تسفر عن أي نتيجة".

وأكد ستيفن ميران العضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة على ضرورة اتباع مسار خفض حاد لأسعار الفائدة، مستشهدا بتأثير سياسات إدارة ترامب على الاقتصاد.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، يتوقع المستثمرون خفضا إضافيا بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، مع احتمالات تبلغ 95 بالمئة و83 بالمئة على التوالي.

ويزيد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع الذهب بنسبة 49 بالمئة حتى الآن في 2025، بعد صعوده 27 بالمئة في 2024، بدعم من شراء البنوك المركزية وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وتنامي اهتمام المستثمرين الأفراد بالتحوط في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية.

والذهب في طريقة لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ العام 1979.

وشهد الطلب على الذهب في الهند ارتفاعا الأسبوع الماضي رغم الأسعار القياسية، مدفوعا بموسم مهرجان رئيسي في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم.

في الوقت نفسه، أغلقت الأسواق الصينية بسبب عطلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 47.98 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1613.15 دولارا، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1263 دولارا.