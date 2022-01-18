لأهداف اقتصادية وتجارية.. العراق وايران يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تحكيم مشترك

شفق نيوز/ وقع العراق وايران، يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تحكيم مشترك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

واستضاف رئيس اتحاد الغرف التجارة العراقية "عبد الرزاق الزهيري" ومجموعة من رجال الأعمال العراقيين في العراق الاجتماع التجاري العراقي- الايراني المشترك.

وشارك في الاجتماع رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايراني "غلام حسين شافعي" ورئيس اللجنة الاقتصادية "محمد رضا بور ابراهيمي" .

وقال الزهيري، خلال الاجتماع، إن "اواصر العلاقات الثقافية بين ايران والعراق والحدود المشتركة بين البلدين البالغة 1400 كيلومتر ستوفر ارضية خصبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما خدمة للمصالح المشتركة".

وأضاف الزهيري، "يسعدنا توقيع مذكرة مشتركة لما لها من دور في ازالة العوائق التي تقف امام التعاون بين البلدين".

ومن جانبه قال "شافعي"، إن "العلاقات بين ايران والعراق عريقة لم يسبق لها مثيل في أي بلد". وأضاف شافعي، "نظرًا لأن اقتصاد البلدين يشبه بعضهما البعض ويعتمد على الصادرات النفطية، فمن الممكن استخدام المرافق والامكانيات المتوفرة لديهما في مختلف المجالات الصناعية والزراعية، لتعزيز العلاقات اكثر فاكثر".