لأكثر من 900 مليون دولار .. العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم، الاحد، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية لأكثر من 900 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من السندات الخزانة الأمريكية لشهر كانون الثاني من العام 2022 ارتفعت بمقدار 923 مليون دولار وبنسبة 5.95% لتصل الى 23.425 مليار دولار بعد أن كانت 22.502 مليار دولار في شهر كانون الاول الماضي"، موضحة أن "هذه السندات ارتفعت ايضا عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 14.5 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 9.710 مليارات دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 13.715 مليار دولار"، مشيرة الى ان هذه السندات تمثل 0.3% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة ورفعت حيازتها لتصل الى 119,402 مليار دولار وتأتي الكويت ثانيا بواقع 50,578 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثالثا 44,788 ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 5,297 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3,733 مليارات دولار.

واشارت الخزانة الأمريكية الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1,303,062 ترليون دولار تليها الصين وبواقع 1,060,144 ترليون دولار تليها المملكة المتحدة وبواقع 608,811 مليارات دولار، ومن ثم تأتي لوكسمبورغ بواقع 310,793 مليارات دولار"