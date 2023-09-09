لأكثر من النصف.. انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لأكثر من النصف خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.822 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 178 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.000 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 132 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 232 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.679 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 699 ألف برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من السعودية بمعدل 567 ألف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 300 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بمعدل 220 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور معدل 99 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 90 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 68 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".