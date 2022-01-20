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لأسباب مجهولة.. إيران تقطع الكهرباء عن ديالى

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-20T07:53:43+0000
لأسباب مجهولة.. إيران تقطع الكهرباء عن ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي يوم الخميس بقيام الجانب الإيراني بقطع خطين للكهرباء عن محافظة ديالى لأسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الجانب الإيراني اقدم على قطع خطي الكهرباء (خانقين _ سربيل وهاب بطاقة ١٥٠ ميجاواط، وديالى -ميرساد بطاقة ٤٠٠ ميجاواط، ما تسبب بانخفاض إمدادات الكهرباء بنسبة ٧٠ بالمئة".

وأضاف أن ديالى تعتمد حاليا على ٢٥٠ الى ٣٠٠ ميجاواط من المنظومة الوطنية، فيما تتجاوز حاجتها الفعلية ٨٠٠ ميجاواط.

وتعاني ديالى من تردي تجهيز الكهرباء بسبب تذبذب الخطوط الإيرانية وتكرار انقطاعها لأسباب فنية أو لعدم سداد أجورها من قبل الجانب العراقي، إلى جانب قلة تجهيز الطاقة من محطات المنظومة الوطنية.

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