لأسباب غير معلومة.. توقف عمليات الدفع الالكتروني لتعبئة البنزين المحسن في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية، يوم الأربعاء، بتوقف عمليات الدفع الالكتروني لتعبئة البنزين المحسن في العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "اغلب محطات الوقود في العاصمة بغداد توقفت فيها عمليات الدفع الالكتروني لتعبئة البنزين المحسن لاسباب غير معلومة".

وأعلنت وزارة النفط - شركة توزيع المشتقات النفطية، يوم 22 آذار 2024، المباشرة بتزويد المركبات بالوقود "السوبر، والمحسن" وفقاً لبطاقات الدفع الالكتروني POS في جميع المحافظات.