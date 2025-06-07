إلى أين ذهبت الأموال؟ .. ارتفاع الدين العام الداخلي في العراق

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، ارتفاع الدين العام الداخلي في العراق في نهاية آذار/مارس من العام الحالي، كاشفا عن الجهات التي ذهبت الديون إليها.

وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان الدين الداخلي للعراق ارتفع في نهاية آذار/مارس من عام 2025 ليصل الى 85 ترليوناً و 536 مليار دينار مقارنة بشهر شباط الذي بلغ 82 ترليونات و 608 مليارات دينار.

واضافت ان هذا الدين ارتفع أيضا عن نهاية عام 2024 بنسبة 2.91% الذي كان يبلغ 83 ترليوناً و 50 مليار دينار، ومرتفعا عن عام 2023 بنسبة 17.53% الذي كان يبلغ 70 ترليوناً و 585 مليار دينار.

وأوضح البنك في إحصائيته، أن هذه الديون البالغة 85.536 مليار دينار تأتي على شكل سندات بمقدار 12.567.939 ترليون دينار وعلى شكل قروض المصارف الحكومية بمقدار 5.800.000 ترليونات دينار وعلى شكل قروض لمؤسسات مالية بمقدار 13.352.406 ترليون دينار .

وتابع أن، الدين يأتي ايضا الى حوالات الخزينة لأجل وزارة المالية بمقدار 2.030.000 ترليون دينار، و حوالات خزينة بمقدار 51.030130 ترليون دينار وكديون على وزارة المالية بمقدار 755 ملياراٍ و 519 مليون دينار.