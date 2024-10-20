إلى أقل من النصف.. تراجع كبير بصادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسة بلغت 5.007 ملايين برميل يومياً، منخفضه بمقدار 298 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.305 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 70 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 171 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ 241 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.537 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 406 آلاف برميل يوميا، ثم السعودية 314 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا 223 ألف برميل يوميا ".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل 154 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا 134 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا 134 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور بمعدل 35 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من ليبيا.