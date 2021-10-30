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"لولو" الهندية تعلن عن قرب افتتاح أول "هايبر ماركت" في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-30T08:45:23+0000
"لولو" الهندية تعلن عن قرب افتتاح أول "هايبر ماركت" في العراق

شفق نيوز/ اعلنت مجموعة اللولو العالمية لمراكز التسوق عن قرب افتتاح أول "هايبر ماركت" في العراق.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو الدولية، يوسف علي في تصريح صحفي، إن "المجموعة تركز على التوسع في أسواق السعودية ومصر، مبينا انه سيتم افتتاح اول الهايبرماركت في العراق قريبا".

وأضاف أن "المجموعة تتطلع للتواجد بقوة في العراق، حيث سيتم افتتاح أول "هايبر ماركت" خلال 6 إلى 8 شهور".

وأشار إلى أن شركته سترفع عدد فروعها في السعودية من 14 إلى 25 مركزاً تجارياً كبيراً خلال 3 سنوات، كما ان المجموعة لديها خطة إستراتيجية في مصر، تتضمن افتتاح 10 إلى 15 مركزاً تجارياً كبيراً خلال العامين المقبلين، من بينها 3 مراكز سيتم افتتاحها بحلول منتصف 2022.

ومجموعة لولو الدولية هي مجموعة هندية متعددة الجنسيات شركة تكتل التي تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت والبيع بالتجزئة الشركات، ومقرها في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. تأسست في عام 2000.

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