لوك أويل تسعى لزيادة إنتاجها النفطية وتبقيه في غرب القرنة 2

شفق نيوز/ اعلنت شركة لوك اويل الروسية سعيها لرفع انتاجها النفطي خلال الفترة المقبلة، فيما ستبقي انتاجها كما هو في حقل غرب القرنة 2 في العراق.

وقالت الشركة في تقريرها المالي لعام 2020 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز أنها تهدف إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 2% هذا العام 2021، باستثناء مشروع غرب القرنة 2، مع مراعاة القيود المفروضة على النفط الخام كجزء من اتفاق روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول.

واضافت ان "التزام الشركة باتفاقية منظمة اوبك+ ادى الى انخفاض الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات لعام 2020 بنسبة 11.1٪ عن عام 2019 إلى ما يقرب من 2.1 مليون برميل من المكافئ النفطي".

واشارت الى ان "امتثال الشركة لقيود أوبك + في سوقها المحلية وعلى الصعيد الدولي، قلل إنتاج النفط في مشروعها الأجنبي الرئيسي- غرب القرنة 2 في العراق - حوالي 90 ألف برميل يوميًا من طاقة المشروع بحلول نهاية عام 2020 ".

في 12 نيسان2020 ، أبرم عدد من الدول المنتجة للنفط ، بما في ذلك أعضاء أوبك وروسيا ، اتفاقية سارية حتى نهاية نيسان 2022 تهدف إلى خفض إنتاجها الجماعي من النفط الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 ايار ، 2020 مع زيادة تدريجية لاحقة. وبموجب الاتفاقية ، اعتبارًا من 1 ايار 2020 ، خفضت الشركة إنتاجها من النفط الخام في روسيا بنحو 310 ألف برميل يوميًا مقارنة بمتوسط الإنتاج اليومي في الربع الأول من عام 2020. وبحلول نهاية عام 2020 ، كانت الشركة زادت إنتاج النفط الخام في روسيا تدريجياً بنحو 100 ألف برميل يومياً مقارنة بمستوى ايار 2020.

ووقعت وزارة النفط العراقية في 2010 عقدا مع ائتلاف مكون من شركة لوك اويل وشركة نرويجية لتطوير حقل غرب القرنة المرحلة الثانية في محافظة البصرة ضمن جولة التراخيص الثانية.

ويعد حقل غرب القرنة واحد من الحقول النفطية الكبيرة في العراق، وجرى استخراج النفط منه أول مرة خلال العام 1973، وتفيد تقديرات خبراء بأنه يحتوي على خزين نفطي يبلغ 14 مليار برميل.