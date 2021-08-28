سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لوك أويل تخطط لزيادة إنتاجها في حقل نفطي بالعراق لـ480 ألف برميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-28T08:08:03+0000
لوك أويل تخطط لزيادة إنتاجها في حقل نفطي بالعراق لـ480 ألف برميل

شفق نيوز/ اعلنت شركة لوك أويل النفطية، يوم السبت، أنها تأمل في زيادة إنتاج النفط بحقل غرب القرنة 2 في العراق إلى 480 ألف برميل في اليوم عام 2022.

وقال نائب رئيس الشؤون المالية للشركة، بافيل جدانوف، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مرحلة التطوير التالية للمشروع ستزيد الإنتاج من 400 الف برميل في اليوم إلى 450 الف برميل في اليوم في تشكيل مشرف (نسبة الى طبقة الصخور التي يتواجد فيها المكمن)".

وأضاف "كما سنبدأ بإنتاج 30 ألف برميل في اليوم من الآبار التجريبية لتشكيل اليمامة، لنصل الى 480 الف برميل يوميا".

وبدأت لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في روسيا، حملة الحفر في تكوينات مشرف واليمامة في عام 2019 وكان من المقرر أن يصل إنتاج المشروع إلى 480 ألف برميل في اليوم في عام 2020، الا انها تأخرت نظرا لاتفاقية اوبك بتخفيض الانتاج.

واشار جدانوف الى ان "انتاج الذروة الذي كان من المقرر سابقاً الوصول إليها بحلول عام 2025، ما زلنا نخطط للوصول إليه وهو 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030، لكن ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا".

ويقع حقل غرب القرنة2 النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق، على بعد 65 كم شمال غربي البصرة، وتمتلك شركة لوك أويل 75% من المشروع، بينما تمتلك شركة نفط البصرة المملوكة للدولة النسبة المتبقية.

ونتيجة لاتفاق (أوبك+) تم خفض إنتاج لوك أويل النفطي بنحو 310 آلاف برميل في اليوم، أو 19%، في مايو/ ايار 2020 مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة في الربع الأول من عام 2020، وتأثر إنتاج الشركة في كل من روسيا والعراق بهذا الاتفاق.

وكانت شركة لوك اويل قد نظرت سابقًا في الانسحاب من المشروع في البلاد بسبب المناخ الاستثماري الحالي، لكن السلطات العراقية رفضت طلبها لبيع جزء من حصتها.

related

وزير النفط: "لوك أويل" تعدل عن قرار بيع حصتها بحقل في العراق

Date: 2021-07-31 05:00:30
وزير النفط: "لوك أويل" تعدل عن قرار بيع حصتها بحقل في العراق

إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-11-08 07:48:56
إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

2580 مقمقا يومياً انتاج العراق من الغاز المصاحب في شهر

Date: 2021-03-14 08:46:48
2580 مقمقا يومياً انتاج العراق من الغاز المصاحب في شهر

صرف منح مالية شهرية للمحالين على التقاعد في عام 2020

Date: 2020-06-06 17:15:36
صرف منح مالية شهرية للمحالين على التقاعد في عام 2020

العراق يشتري أراضي تقع على مسار خط سكك الحديد المزمع إنشاؤه مع إيران

Date: 2021-07-27 08:42:03
العراق يشتري أراضي تقع على مسار خط سكك الحديد المزمع إنشاؤه مع إيران

الحكومة العراقية تتعهد بمفردات كاملة للتموينية وتعلن مشروعا يوفر مليون وحدة سكنية

Date: 2020-12-23 04:55:47
الحكومة العراقية تتعهد بمفردات كاملة للتموينية وتعلن مشروعا يوفر مليون وحدة سكنية

العراق يستغني عن إستيراد الحنطة في 2020

Date: 2020-07-26 08:21:52
العراق يستغني عن إستيراد الحنطة في 2020

العراق يحقق ايرادات مالية من النفط تجاوزت 6 مليارات دولار

Date: 2019-10-28 11:25:28
العراق يحقق ايرادات مالية من النفط تجاوزت 6 مليارات دولار