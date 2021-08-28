لوك أويل تخطط لزيادة إنتاجها في حقل نفطي بالعراق لـ480 ألف برميل

شفق نيوز/ اعلنت شركة لوك أويل النفطية، يوم السبت، أنها تأمل في زيادة إنتاج النفط بحقل غرب القرنة 2 في العراق إلى 480 ألف برميل في اليوم عام 2022.

وقال نائب رئيس الشؤون المالية للشركة، بافيل جدانوف، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مرحلة التطوير التالية للمشروع ستزيد الإنتاج من 400 الف برميل في اليوم إلى 450 الف برميل في اليوم في تشكيل مشرف (نسبة الى طبقة الصخور التي يتواجد فيها المكمن)".

وأضاف "كما سنبدأ بإنتاج 30 ألف برميل في اليوم من الآبار التجريبية لتشكيل اليمامة، لنصل الى 480 الف برميل يوميا".

وبدأت لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في روسيا، حملة الحفر في تكوينات مشرف واليمامة في عام 2019 وكان من المقرر أن يصل إنتاج المشروع إلى 480 ألف برميل في اليوم في عام 2020، الا انها تأخرت نظرا لاتفاقية اوبك بتخفيض الانتاج.

واشار جدانوف الى ان "انتاج الذروة الذي كان من المقرر سابقاً الوصول إليها بحلول عام 2025، ما زلنا نخطط للوصول إليه وهو 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030، لكن ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا".

ويقع حقل غرب القرنة2 النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق، على بعد 65 كم شمال غربي البصرة، وتمتلك شركة لوك أويل 75% من المشروع، بينما تمتلك شركة نفط البصرة المملوكة للدولة النسبة المتبقية.

ونتيجة لاتفاق (أوبك+) تم خفض إنتاج لوك أويل النفطي بنحو 310 آلاف برميل في اليوم، أو 19%، في مايو/ ايار 2020 مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة في الربع الأول من عام 2020، وتأثر إنتاج الشركة في كل من روسيا والعراق بهذا الاتفاق.

وكانت شركة لوك اويل قد نظرت سابقًا في الانسحاب من المشروع في البلاد بسبب المناخ الاستثماري الحالي، لكن السلطات العراقية رفضت طلبها لبيع جزء من حصتها.