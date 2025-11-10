لوك أويل الروسية تعلن "حالة القوة القاهرة" في العراق

شفق نيوز- ترجمة

أفادت وكالة رويترز، يوم الاثنين، بأن شركة لوك أويل الروسية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 العملاق بالعراق، بعد تعطل عملياتها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على الشركة.

واستندت وكالة رويترز، في تقريرها، إلى أربعة مصادر عراقية، غير أن شركة لوك أويل، لم ترد بعد على طلب التعليق.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة نفط في روسيا، الشهر الماضي.

ونقلت رويترز، عن ثلاثة مصادر قولها إن "العراق أوقف منذ ذلك الحين جميع المدفوعات بالنقد والنفط الخام لشركة لوك أويل".

وأفادت المصادر الأربعة، بأن لوك أويل أرسلت خطابا رسميا إلى وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء الماضي، يفيد بوجود ظروف قاهرة تمنعها من مواصلة عملياتها الاعتيادية في حقل غرب القرنة-2.

وذكر مسؤول كبير في قطاع النفط العراقي، إنه في حال عدم حل أسباب الظروف القاهرة خلال ستة أشهر، ستوقف لوك أويل الإنتاج وتنسحب من المشروع بالكامل.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي، أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ألغت تحميل ثلاث شحنات من النفط الخام من إنتاج لوك أويل في حقل غرب القرنة-2 بسبب العقوبات.