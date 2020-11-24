"لوك اويل" تعلن ارباحها في الربع الثالث وترفع إنتاج النفط بالعراق

شفق نيوز/ اعلنت شركة إنتاج النفط لوك اويل "LukOil" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها ارباحاً في الربع الثالث من العام الحالي، مشيرة رفعت انتاجها النفطي في العراق.

وقالت الشركة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها "حققت ارباحاً بالربع الثالث من العام الحالي 664 مليون دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط، في حين رفعت إنتاج النفط في روسيا والعراق."

وأضافت الشركة أنها "بدأت زيادة الإنتاج من حقل غرب القرنة2 في العراق منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 30 ألف برميل يومياً بعد أن خفضته بنحو 70 ألف برميل من مايو/ أيار وبواقع 50 ألف برميل من منتصف يونيو حزيران امتثالاً للاتفاق".

واشارت الى أن "مبيعاتها زادت إلى 19 مليار و210 مليون دولار في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة مع 12 مليار و284 مليون دولار في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.

وأوضحت أن "الزيادة ترجع بصفة أساسية لإرتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة إنتاج المنتجات المكررة من مصافي المجموعة فضلاً عن نمو أحجام التجارة ومبيعات التجزئة".

وتضررت LukOil من تداعيات الجائحة فضلا عن انخفاض قيمة الروبل، لتتضخم ديونها المقومة بعملات أجنبية. كما قلص اتفاق عالمي لخفض إمدادات النفط إنتاج الشركة. وانهت الشركة الربع الثاني على خسارة 236 مليون و842 الف دولار.