لوفرتهما محلياً.. العراق يمنع استيراد الرقي والبطيخ

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة العراقية، يوم الثلاثاء، منع استيراد محصولي الرقة والبطيخ لوفرتهما ملحلياً.

وذكر بيان لإعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصولي (الرقي والبطيخ ) من جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من ١١/ ٥/ ٢٠٢١".

ونقل البيان عن للناطق الرسمي للوزارة حميد النايف قوله، إن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي"، مشيرا إلى أن "القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بإدخال جزء من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها".

وتابع أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي"، داعيا جميع المنافذ الحدودية إلى "الالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي".