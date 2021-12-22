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لهذه الأسباب.. صلاح الدين تحذر من اندثار الحمضيات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-22T09:19:12+0000
لهذه الأسباب.. صلاح الدين تحذر من اندثار الحمضيات

شفق نيوز/ حذرت محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، من اندثار محاصيل الحمضيات بسبب الإهمال والنزوح  والاستيراد العشوائي.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة كريم كردي الدليمي لوكالة شفق نيوز ان "انتاج الحمضيات وبساتينها انخفض بنسبة 70 – 80 في عموم مناطق المحافظة بسبب تداعيات الحرب مع تنظيم داعش عام 2014 وهجرة ونزوح المزارعين وهلاك بساتينهم التي جرف اغلبها بعد احداث تحرير المحافظة".

وتابع، أن "غياب الدعم الحكومي والاستيراد العشوائي للحمضيات الأجنبية ذات الجودة العالية اثرا سلبا على المنتوج المحلي الذي تهالكت جودته بنسبة كبيرة في عموم مناطق المحافظة".

وأشار الدليمي إلى ان "بساتين الحمضيات المتبقية لا تتجاوز 10 – 20 % موزعة في مناطق الضلوعية ويثرب والمعتصم وبشكل متفرق الى جانب توجه المزارعين لجرف بساتين الحمضيات المتضررة وتحويلها الى أراض زراعية او بساتين لمحصول العنب".

يذكر ان محافظة صلاح اشتهرت خلال العقود الماضية بإنتاج الحمضيات، الا ان الظروف الأمنية والاستيراد العشوائي للمحاصيل الأجنبية وغياب دعم المنتوج المحلي تسبب بتناقص كبير لبساتين الحمضيات.

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