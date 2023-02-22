"لن تحل أزمة الدولار".. خبير يعلق على الحزمة الثانية للبنك المركزي العراقي

شفق نيوز / علق الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، يوم الأربعاء، على إطلاق البنك المركزي العراقي، الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق البنك المركزي العراقي، الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية من المصارف، والتي قال إنها ستضمن تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني.

وفي هذا الصدد، أوضح التميمي، لوكالة شفق نيوز، أن "الحزمة الثانية للبنك المركزي العراقي، لن تأتي بشيء جديد عن الحزمة الأولى، باستثناء قضية التعامل باليوان الصيني، وباقي القضايا نفسها طرحت في الحزمة الأولى، فحتى الساعة السوق العراقي المحلي يواجه مشكلة في تمرير الحوالات خصوصاً الحوالات الصغيرة للتجار".

وأضاف أن "الحزمة الثانية للبنك المركزي العراقي، لن تحل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، خصوصاً ان هذه الحزمة لن تأتي باي شيء جديد حتى يكون حلا لهذه الازمة، واستمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي بشكل مستمر مع ارتفاع مبلغ الحوالات تبشر بخير، لكن هذا الارتفاع يجب ان يبقى مستمر، وبقاء هذا الارتفاع ربما يحل ازمة الدولار خلال الشهرين المقبلين".