لنقل زوار الأربعينية.. إيران تُسيّر نحو 100 رحلة جوية للعراق

شفق نيوز/ أعلن المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية، عن تسيير نحو 100 رحلة الى العراق لنقل الزوار الاربعينية خلال الأيام الماضية.

وأوضح رضا نخجواني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه منذ 14 إلى 19 أغسطس/آب الجاري تم تسيير 71 رحلة جوية الى مطار النجف و27 رحلة الى بغداد ورحلتين إلى البصرة حيث تم نقل 16752 زائرا بالمقابل تم ارجاع 10681 زائرا.

وأشار إلى أن مطارات مشهد وايلام وكرمانشاه وآبادان وأهواز، من اكثر المطارات التي شهدت حركة سفر للزوار خلال الفترة المذكورة.

وذكر نخجواني أن ثمة 17 شركة طيران إيرانية وشركتين أجنبيتين تقوم بتسيير رحلات جوية من 27 مطارا في البلاد لنقل الزوار الى العراق.

من جهة ثانية ؛أكد مدير شركة المطارات أن "العمل على زيادة المسارات الجوية في المجال الجوي الايراني، وأنه خلال الأيام الماضية عبرت أجواء البلاد أكثر من 777 رحلة خارجية.