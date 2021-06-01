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لم يشهده العالم.. البنك الدولي يحذر من "أسوأ" انهيار مالي في لبنان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-01T16:11:52+0000
لم يشهده العالم.. البنك الدولي يحذر من "أسوأ" انهيار مالي في لبنان

شفق نيوز/ حذر البنك الدولي، يوم الثلاثاء، من تداعيات كارثية في لبنان، تعد "أسوأ" الانهيارات المالية التي شهدها العالم في السابق، مشيرا إلى أنه لا توجد نهاية تلوح في الأفق للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وذكر البنك في تقرير أن أزمة لبنان المالية، قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام.

وأكد خبراء من الجانب اللبناني، أن ما جاء في تقرير البنك الدولي يعيشه الشارع اللبناني بشكل يومي، وأن الأوضاع تتجه إلى ما أشار إليه البنك حال الإصرار على نفس المواقف الحالية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، أوضح التقرير أن "واحدا من بين كل خمسة عمال فقد وظيفته، وأن 41 في المئة من العائلات لديها صعوبات في الوصول إلى الطعام والأساسيات الأخرى، و36 في المئة من الأسر لديها صعوبات في الوصول إلى الرعاية الطبية".

وتوقع البنك الدولي تضخما في الأسعار يبلغ 100 في المئة عام 2021، أي أنه في ظل تدهور قيمة العملة وتضخم الأسعار، توقع البنك مزيدا من التدني في قيمة الليرة، مقابل الدولار.

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